Suç örgütü yöneticisi gizli bölmede yakalandı

Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen ve hükümdarlığını yapan Mehmet Şahin'in yaptığı suç, Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Operasyonda "Silahlı suç organizasyonu, düzeni ve üye olmak üzere, kapsamlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, gizli tehdit" suçları gibi 18 eylemin gerçekleştirildiği yerde bulunan Mehmet Şahin'in de bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Polis askerlerinin devamında 18 farklı eylemden sorumlu olan Şahinler organize suç örgütü yöneticilerinden Hasan Akdeniz'in Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Ekipler sabah saatlerinde Akdeniz'in bulunduğu akşam operasyon yaptı. Evde yapılan incelemelerde yatak odasında gizli bir bölme olduğu fark edildi. Gizli bölmede saklanan Hasan Akdeniz'in polis ekipleri gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve 91 adet farklı çaplarda fişekler ele geçirildi.