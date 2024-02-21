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Giriş Tarihi: 21.2.2024 18:56 Son Güncelleme: 21.2.2024 19:01

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Sedat Önal'a, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevi de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

AA
Türkiye’nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu
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