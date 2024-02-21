TUSAŞ’ın genç mühendisleri Milli Muharip Uçak KAAN’ı böyle anlatıyor: Milletimizin rüyası için gece uyumayanlarız...

"BİZİ ENGELLEYEBİLECEK BİR ŞEY YOK"

Projenin hem genç hem de kadın mühendislerinden biri olan İdil Yıldız ise, KAAN'ın ilk taksi yaptığı gün gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi.

Yıldız, "Başarısız olma ihtimali" ile ilgili sorumuza ise ders niteliğinde bir yanıt vermiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

Riskleri her iş içeriyor. Hiçbir zaman oldubitti diye bir şey yok. Mühendislik böyle bir şey. Mühendisliği şöyle tanımlıyorum. Bir sürü sorunlar çıkacak, bu sorunları nasıl çözeceğiz? Nasıl akılcı yollar sergileyeceğiz? Hayatın kendisi de, projelerin kendisi de bu... Bizi durdurabilecek, engelleyebilecek bir şey yok. Herkes burada fikir birliği ile sonuç elde ederek ilerlemeyi kaydediyor. Başarısızlık olarak görmeyi doğru bulmuyorum. Yaşanan her problem size bir şeyler öğretiyor. Bu proje o nedenle çok kıymetli. Tüm mesele nasıl baktığınız...