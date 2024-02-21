TUSAŞ’ın genç mühendisleri Milli Muharip Uçak KAAN’ı böyle anlatıyor: Milletimizin rüyası için gece uyumayanlarız...

Milli Muharip Uçak Kaan'ın genç mühendisleri sabah.com.tr'ye Milli Muharip Kaan ile ilgili yaşadıkları heyecanı, "Burası bir milletin rüyası. Bizde bu rüya için gece uyumayan insanlarız..." sözleri ile anlatmıştı. Projenin kadınn mühendislerinden İdil Yıldız'ın 'Sorun çıkmasından, başarısız olmaktan korkmuyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıt ise kararlılığı net şekilde göstermişti: Bizi durdurabilecek, engelleyebilecek bir şey yok.
MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN HÜR SEMALARIMIZDA İLK UÇUŞU YAPTI
Türk Havacılık tarihinin en büyük projesi Milli Muharip Uçak Kaan, dosta güven, düşmana korku veren ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Gurur günü Türk ve dünya medyasında manşetleri süslerken, TUSAŞ büyük övgü aldı.
TUSAŞ'IN GENÇ MÜHENDİSLERİ SABAH.COM.TR'YE ANLATMIŞTI
TUSAŞ'ın genç mühendisleri KAAN ile ilgili heyecanlarını SABAH TV'de anlatmıştı. Projenin genç mühendislerinden Erencan Keçeci, "Milli muharip bizim bir parçamız, biz de onun bir parçasıyız. Böyle bir projeye rastlamak dünyada da çok zor. Bu büyüklükde bir yapı sayılı. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum, gurur duyuyorum. Çok büyük duygusal bir etki oluyor. Çok büyük emekler harcıyoruz. Hem mutlu oluyoruz, hem gurur duyuyoruz hem de tatmin oluyoruz. Sonuçları görmek bizi daha da motive ediyor." ifadeleri ile duygularını anlatmıştı.
"BİZİ ENGELLEYEBİLECEK BİR ŞEY YOK"
Projenin hem genç hem de kadın mühendislerinden biri olan İdil Yıldız ise, KAAN'ın ilk taksi yaptığı gün gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi.
Yıldız, "Başarısız olma ihtimali" ile ilgili sorumuza ise ders niteliğinde bir yanıt vermiş, şu ifadeleri kullanmıştı:
Riskleri her iş içeriyor. Hiçbir zaman oldubitti diye bir şey yok. Mühendislik böyle bir şey. Mühendisliği şöyle tanımlıyorum. Bir sürü sorunlar çıkacak, bu sorunları nasıl çözeceğiz? Nasıl akılcı yollar sergileyeceğiz? Hayatın kendisi de, projelerin kendisi de bu... Bizi durdurabilecek, engelleyebilecek bir şey yok. Herkes burada fikir birliği ile sonuç elde ederek ilerlemeyi kaydediyor. Başarısızlık olarak görmeyi doğru bulmuyorum. Yaşanan her problem size bir şeyler öğretiyor. Bu proje o nedenle çok kıymetli. Tüm mesele nasıl baktığınız...
"BURASI BİR MİLLETİN RÜYASI, BİZ DE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UYUMAYANLARIZ"
Projenin genç mühendislerinden bir diğeri Özhan Yüksel ise, adanmışlıklarını şöyle özetliyor:
Burası bir milletin rüyası. Bizde bu rüya için gece uyumayan insanlarız, bunun ürünü. Gece uyumadan bu gururun parçası olmak isteyen tüm arkadaşlarımızı da bekliyoruz.
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