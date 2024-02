Yargıdaki ihtilafı yeni anayasa çözer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan şunları söyledi:Yüksek yargı kurumlarımız arasında son dönemde hem kendilerini yıpratan hem de vatandaşlarımızın adalete olan güvenini ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil, hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Yürütmenin başı ve yasama organındaki en büyük gruba sahip partinin genel başkanı sıfatıyla bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Siyaset müessesesinin, emanetini taşıdığı millete karşı görevi Meclis'te nümayiş yapmak, mahkeme önünde eylem yapmak asla değildir. Kanun yapıcı konumunun hakkını vermektir.Yargıya dair hemen her tartışmada belli çevreler tarafından hemen sokağın adres gösterilmesi siyaset kurumunun asli görevini inkâr etmek demektir. Ülkenin ve milletin meselesi gibi yargıdaki sıkıntıları çözmenin de görevimiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Sorunlardan beslenmek yerine çözümlerle milletimizin karşısına çıkmanın gayreti içindeyiz. Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusu.Kurumlarımız arasında eskiden beri bir hiyerarşi tartışması yaşandığını biliyoruz. Anayasa'mıza göre her birinin görev alanı farklı olan, dolayısıyla hiyerarşiden ziyade vazife tanımıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere âli menfaatlerine halel getirme potansiyeli taşıyan tartışmaların sürüp gitmesi kaçınılmaz.Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği bazı tartışmalı kararlar da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Bu doğrultuda ilk adımları 8. Yargı Paketi'mizle atmaya başladık. Yargıdaki bu dağınık görüntüyü ortadan kaldırmak için hem Anayasa hem yasa düzeyinde çalışılması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız.Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Uzunca bir süredir ülkemizin sivil ve günün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Son dönemdeki tartışmalar başta olmak üzere yaşadığımız her hadise bize böyle bir anayasanın Türk demokrasisinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Eğer bu konuda Meclis'te bir mutabakat temin edebilirsek zaten meseleyi kökten çözmüş olacağız. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Ülkemiz gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır. Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarını hayata geçirmeye başarmış bir yönetim olarak bu meseleyi de biz çözeceğiz.Türkiye geçmişte adaleti sağlaması gereken kurumların başka güçlerinin emrine girmesinin yol açtığı sancıların bedelini ağır ödemiş bir ülkedir. Adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin hâkim olduğu olağanüstü dönemler milletimizin hafızasında çok derin izler bıraktı, travmalara sebep oldu. Vatandaşın devletine olan itimadına telafisi imkânsız zararlar verdi. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza atarken adalet sistemimizi güçlendirmeyi, 4 temel önceliğimizden biri olarak belirledik. Ülkemizi sağlık, eğitim ve güvenlikle birlikte adalet üzerinde yükseltme sözü ile milletimizin huzuruna çıktık. Bir yandan Anayasa'mızda ve temel kanunlarımızda gereken düzenlemeleri Meclis'imizle birlikte hayata geçirirken, diğer yandan adalet teşkilatımızı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttük. Bir dönem tek parti faşizminin, bir dönem vesayetin, bir dönem FETÖ'nün güdümüne giren adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz lehine karar veren bir güç haline getirmek için çok uğraştık.Başkan Erdoğan, kura çekiminde görev yerleri belli olan hâkim ve savcıların isimlerini tek tek okudu. Kura çekimini yaptıkları hâkim ve savcıları tebrik eden Erdoğan, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Erdoğan, konuşmasının ardından avukatlık mesleğinden geçen 12. Dönem Adli Yargı Hâkimi birincisi Büşra Tuna ile 12. Dönem Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı birincisi Hümeyra Tekir'e plaketlerini verdi. Programa, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı ile çok sayıda davetli katıldı.Yasama, yürütme gibi yargımızın da hâlâ çözüm bekleyen sıkıntıları var. Bunların bir kısmı Anayasa ve yasalarımızda yapılması gereken değişikliklerle ilgili. Sıkıntıların bir kısmı da kurumsal işleyişlerden, kurumlar arası anlayış farklılıkları ve eski alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Adalet sistemimizin mevzuat altyapısını geliştirmek için başlattığımız reformları kesintisiz devam ettiriyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi 2019 yılında kamuoyuyla paylaştık. Bu belgede yer alan yol haritamızı adım adım takip ediyoruz. Gazi Meclis'imizin takdirine sunulan 8. Yargı Paketi bu strateji belgesinin adımlarından biridir.Başkan Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Erdoğan senatörlere şu 3 mesajı iletti: ABD Gazze konusunda İsrail üzerindeki etkisini kullansın. Suriye'de PKK ile işbirliği kabul edilemez. Karadeniz'in güvenliği bizim için hayati.