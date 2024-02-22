14 ilde FETÖ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün "Güncel Yapılanması", sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunandukları, sınav sorularının kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda, para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.