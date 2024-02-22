5 yıl daha zaman kaybedemeyiz

Zonguldak AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, İlçe Başkanı Altan Güngör, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ve belediye meclisi adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarını kurum ve kuruluşları ziyaret ederek sürdürdü. Ocak, ekibiyle birlikte Alaplı Müftülüğü, Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü, Alaplı Meslek Yüksekokulu, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Ocak, gezilerinde karşılaştığı çocuklarla da sohbet ederek, onlara oyuncak hediye etti. AK Parti Belediye Başkan Adayı Ocak, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, genel idarenin desteğinin alınması gerektiğini belirterek, "Şehirde çok ihtiyaç var, fiziki anlamda, yaşam alanları anlamında. Her yere gidiyoruz, halkımızdan değişimle ilgili bize karşı bir teveccüh var. Bu eksiklerin ve sorunların giderilmesi için mutlaka yerel ve genel idarenin birlikte çalışması gerekiyor. Genel siyaset bizi ilgilendirmiyor ama genel idarenin destekleriyle ilçemize yatırım yapabileceğimiz kaynaklara ihtiyaç var. Bugün mevcut belediye başkanının yerinde ben de olsam bu Alaplı Belediyesi'nin bu bütçesiyle Alaplı halkına yapılacak hizmetin bundan ötesi yok. Biz devlet destekli projelerle bunu başaracağız. Alaplı'nın 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok" şeklinde konuştu.