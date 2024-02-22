Ankara Palas’ın ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas'ı ziyaret etti. Müzenin ilk ziyaretçisi olan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı envanterine kayıtlı 16-19. yüzyıllara ait yaklaşık 1200 eserin yer aldığı müzedeki eserleri tek tek inceledi. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi alan Emine Erdoğan, müzede, Dolmabahçe Sarayı'ndan getirilen sofra takımı, Osmanlı dönemine ait yazılı eserler, tuğralar, alay sancağı, tören kaftanı, yabancı ülkelerden Osmanlı padişahlarına verilen hediyeler ile Hereke fabrikasının kumaşlarıyla yakından ilgilendi. Müze ziyaretinde Emine Erdoğan'a Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Müze bugün kapılarını ziyaretçilerine açacak. Pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.