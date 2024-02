Bölücü örgütün uzantılarıyla demleniyorlar

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan şunları söyledi:Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Dün milli mücadelede vatan müdafaasıyla destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıkarak yeni bir destana daha imza atıyor. Biliyorsunuz, biz partimizi kurarken nereden yola çıktık? Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Hamdolsun bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini hep yanımızda hissettik. Bizi yalnız bırakmadınız, önümüze çıkartılan engelleri sizlerle birlikte aştık. Demokrasimizi, vesayetçilere karşı birlikte koruduk, emperyalistlerin oyunlarını sizlerle bozduk. Terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini yine sizlerle attık. Afyon'un 31 Mart seçimlerinde yeni bir destanla yine farkını göstereceğine inanıyorum.Milli Mücadele'yi nasıl Cumhuriyetimizle taçlandırdıysak, birer yıl arayla yaşadığımız seçimlerle de Türkiye Yüzyılı'nın başladığını tüm dünyaya müjdeliyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı, kuruluş ve sonrasında yaşadığımız sancıların asrıydı. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla bu ilk asrın eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı ise sadece yükselişin değil ülkemizi ve milletimizi zirvede hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır.Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler, elbette bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır. Bunun için tüm unsurlarıyla aile müessesesini güçlendireceğiz. Evlatlarımızı çağın her türlü sapkın akımlarından koruyacak, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesiller yetiştirecek bir anlayışla programlarımızı hayata geçireceğiz. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle biçimlenmiş, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korunmuş, huzurlu, güvenli yerleşim yerleri olarak geliştireceğiz. Katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız.Muhalefet parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil, nereye soruyorlar? Yapay zekâya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse, kimi seçerse, bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına 'İşte adayımız' diyerek onu çıkarıyorlar. Sonra bir de utanmadan millete, 'Adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunuyorlar. Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin.Bırakın yeni projelerle milletin huzuruna çıkmayı adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye hayır gelir ne de genel başkanı oldukları partiye hayır gelir. Nitekim bir önceki seçimlerde yaptıkları gibi gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular, al gülüm ver gülüm pazarlığa giriştiler. Hatalarından ders almak yerine sırf şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu içler acısı haline bakıp da asla rehavete kapılmıyoruz. Kuşatıcı, kucaklayıcı, nitelikli, vizyoner ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden adaylar olmasına özellikle dikkat ettik. Milletimizin de belediye başkan adaylarımızı bağrına basacağına yürekten inanıyoruz. İster genel seçim ister yerel seçim olsun milletimiz, karşısına çıkan adaylara bakar, sandıkta da kararını ortaya koyar. Adayları değerlendirirken tabii sadece boyuna bosuna bakmayıp, bu adayların şehrine ve kendi hayatına ne gibi katkısı olacağının, eser ve hizmet konusunda nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar.Türkiye bir önceki seçimlerde, her konuda atıp tutan, sonra da verdiği sözleri inkâr eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı. Eski Türkiye'de ülkemizin hazine değerindeki yıllarını heba ve imkânlarını çarçur edenleri de en iyi sizler biliyorsunuz. Aynı şekilde belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu. Halbuki belediyecilik hesap kitap işidir, bütçeniz bellidir, ihtiyaçlar bellidir, imkânlar bellidir, hepsini bir araya getirip en ideal eser ve hizmet planlamasını yaparsınız. Afyon'dan 81 ilimizdeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Her konuda atıp tutan adayları kendi hâline bırakın. Varsın onlar kendi tiyatrolarını çeviredursunlar. Afyon'da başka, Ankara'da başka konuşanlardan bu şehre hayır gelmez.Afyon'da, 1820 sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Afyon'daki 11 millet bahçesinden üçünü bitirdik, beşinin yapımı, üçünün projelendirmesi sürüyor. Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 159 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde Afyon'da sadece bir adet atık su arıtma tesisi varken bugün 16 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 86'sına hizmet veriyoruz. Fakat ulaştırmada 2002 yılına kadar Afyonkarahisar'a 54 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 592 kilometreye çıkardık. Afyon'u Denizli, Uşak, Burdur, Isparta, Kütahya ve Konya ile bölünmüş yollarla bağladık. Yapımı süren pek çok yol projemiz var. Ayrıca Afyon-Uşak yolu onarımını seneye inşallah tamamlıyoruz. Ankara- Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Etap etap hizmete girecek bu hattın tamamı bittiğinde Afyonkarahisar-Ankara arası 1.5 saate, Afyonkarahisar-İstanbul arası 3.5 saate, Afyonkarahisar-İzmir arası 2 saate düşecek.Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı sahneye davet ederek vatandaşları selamladı. Çay ilçesinde Hüseyin Atlı, Başmakçı'da Tuncer Kerpiç, Bolvadin'de Fatih Kayacan, Emirdağ'da Serkan Koyuncu, Şuhut'ta İbrahim Eroğlu, Sultandağı'nda Mehmet Aldırmaz, Dazkırı'da Fatih Çiçek, Bayat'ta Halil İbrahim Bodur, İhsaniye'de Emine Gökçe, İscehisar'da Seyhan Kılıçarslan, Sinanpaşa'da Erdal Karaman, Sandıklı'da Adnan Öztaş, Hocalar'da Ali Arslan, Evciler'de Ali Dede Savaş, Çobanlar'da Ali Altuntaş, Kızılören'de Hüseyin Korkmaz, Dinar'da ise Nihat Sarı aday oldu.Başkan Erdoğan, "Bugün (dün) Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşandık. Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları yaptık mı? Akıncı'yı yaptık mı? Daha durun bakalım, neler gelecek neler? Kızılelma'yı yaptık mı? Bu Kızılelma var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Eyvallah, daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen Milli Muharip Uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabb'im emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven düşmana korku salan KAAN'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönem de savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi.