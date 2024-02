Başkan Adayı Genç, vefa buluşmasında partililerle bir araya geldi

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Vefa Buluşması'nda partililerle bir araya geldi. Programa; AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Eski Başkan Şefik Türkmen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile çok sayıda partili katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GECE, GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

Buluşmada partililere hitap eden Başkan Genç, AK Parti'de vefanın çok önemli olduğunu ve düzenlenen buluşmanın buna çok güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu güzel bulaşma için çok kıymetli ilçe başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu bir vefa buluşması. Daha önceki programlarla da söyledim. Bizim partimiz teşkilatçılık anlayışı gereği vefaya önem veren bir partidir. İşte bunun örneğini yaşadığımız güzel bir buluşmadayız. Vefayla başladığımızda kime sorarsanız aklımıza ilk gelen isim rahmetli Mustafa Cumur'dur. Mustafa Cumur güzel hizmetler yaptı, güzel eserler bıraktı. Biz onu bugün rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu davaya hizmet edip vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İşte bizim AK Partimizin vefa anlayışı budur. O nedenle biz her zaman söylüyorum, büyük ve güçlü bir aileyiz. Çünkü teşkilatçılık anlayışını bize öğütleyen kutlu bir liderin Recep Tayyip Erdoğan'ın partisiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Biz üzerinde sorumluluk olduğunu bilen bir anlayışın partisiyiz. Cumhurbaşkanımız hâlâ gece gündüz demiyor, koşturuyor. Yani Trabzon'a gelmiş ve yine dünyanın bütün sorunlarıyla ilgileniyor ama teşkilatını da bırakmıyor. Allah ondan razı olsun. Biz de onun kervanında yer aldık ve bugünlere geldik."

"GÜZEL İŞLER YAPTIK, GÜZEL İŞLERE VESİLE OLDUK"

Trabzon'da görevi bıraktıktan sonra hizmet ve projeleriyle anılan bir belediye başkanı olmak isteğine dikkati çeken Genç, "Bu dönemde çok çok güzel hizmetler yapıldı. İl Başkanlığı döneminde Şefik Türkmen başkanımızla çok güzel hizmetler yaptık. O zaman 14 beldemiz vardı, hepsinde belediye başkanlarımız vardı. O zaman 50 köyümüz vardı. Şimdi toplamda 78 mahallemizle beraber büyük bir nüfusu da barındıran ama nüfuzuyla da öne çıkan bir ilçemiz Akçaabat… Vefa anlamında Akçaabat merkezde büyük işler yapmış, büyük hizmetler yapmış, Şefik Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şefik Başkanımız 25 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ben de onu örnek alıyorum. Bu güzel topraklara il başkanlığım döneminde de eser bırakmak için mücadele ettik. Bir çırpıda hemen aklımıza Haçkalı Baba Hastanesi geliyor. Güzel işler yaptık, güzel işlere vesile olduk. Zaten asıl olan güzel işlere vesile olup bugün andıklarımız gibi anılmak değil mi? Makam gelip, geçiyor. Yarın da nasip olursa Akçaabat'ımızda inşallah güzel işlere imza atacağız. Ama ayrıldıktan sonra Akçaabat'a geldiğiniz zaman, makamda olmadan geldiğiniz zaman selâmınız alınıyorsa bizim için kıymetli, kalıcı olan da budur. Yani gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bunu bütün tüm kalbimle söylüyorum" dedi.

"AKÇAABAT'IMIZDA DAHA ÇOK VAR OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 22 senedir vatandaşlara mahcup olmadıklarına vurgu yapan Genç, "İnşallah bu dönemde güzel bir mesai birlikteliğinde bulunduğumuz Osman Nuri Ekim Başkanımızla, ilçe teşkilatımızla yeni dönemde de güzel hizmetler yapacağız. Burada birçok yeri gezdik, hâlâ 22 senedir Cumhurbaşkanımız sayesinde vatandaşlarımıza mahcup değiliz. Milletimizin hâlâ Cumhurbaşkanımıza itimat ettiğini görüyoruz, sorunlar var, emekli vatandaşlarımızın sorunları var, kiracıların sorunları var. Bu sorunları da ciddi bir şekilde not ediyoruz. Pazar yerinden tutun da esnafımızı Gürpınar'ımızı ziyaret ettik. Bütün bu sorunları da çözecek olan liderin yine de Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda bütün vatandaşlarımızda anlayış birliği var. Muhalefet kendi arasında bile aynı masada anlaşamıyor, büyük Türkiye'yi nasıl yönetecek, idare edecek? Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayacağız. Akçaabat'ımızda daha çok var olacağız, varlığımızı da güzel hizmetler ve projelerimizle hissettireceğiz" cümlelerini kullandı.

"YAYLALAR TURİZM DESTİNASYONU OLACAK"

Akçaabat'ın yaylalarını doğallığını bozmadan turizm destinasyonu haline getireceğini dile getiren Başkan Genç, "Çocukluğumdan beri Akçaabat horonuna hastayım. Öğrenmeye çalışıyorum. Bu şehrin değerleri bunlar. Adalet Bakanımızla birlikte Adliye binamızın temelini attık. Bu sahil düzenlememiz hakikaten çok güzel. Hem Yıldızlı, hem Söğütlü. O projemizi de hayata geçireceğiz. Doğal gazı inşallah yaygınlaştıracağız. Akçaabat'ımız turizmi gelişen bir ilçe. Çok önemli destinasyonlarımız var. İşte Sivritepe'den başlayıp Hıdırnebi'ye devam eden oradan yaylalarımıza çıkan, Çayırbağı, Haçka, Işıklar'ın yaylasından öteye doğru çok güzel turizm destinasyonlarımız var. Oraları bozmadan, kırmadan turizm destinasyonu yapacağız. Güney Çevre Yolumuz başladı. Bu yol hem ilçemizin hem transit yükünü azaltacak hem de şehir trafiğini. Osman Nuri Başkanımızla inanıyorum ki, güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

"TEKSTİL KENT PROJESİ HAYATA GEÇECEK"

İstihdam sorununa çözüm bulmak için Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. ve 3. etabının kurulmasına gayret edeceğine vurgu yapan Başkan Genç, "En büyük sorunumuz istihdam sorunu. Sahaya çıktığımız zaman en çok iş talebi geliyor. Çalışmak isteyen gençlerimiz, kızlarımız var. Kadın istihdamını desteklemek için bir Tekstil Kent projemiz var. Bunun için uğraşacağız. İşimiz sadece altyapı, yol, su elektrik değil, şehrin ekonomisini de düşünmek zorundayım. Sinik Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi için 2., 3. etabının kurulması için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Başta Akçaabat'ımızın gençleri olmak üzere bütün bölgenin istihdamına da katkı sağlamamız lazım. Her işin temelinde sevgi var. Biz Akçaabat'ımızı seviyoruz, Akçaabat da bizi sevdi. Bunu kalbimden söylüyorum. Akçaabat her zaman yanımızda oldu, bundan dolayı da her zaman büyük bir mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN SEÇİMLERDE MUZAFFER OLDUK"

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Trabzon'u şampiyon yapmak istediğine yönelik sözlerini yineleyen Başkan Genç, "Bizden beklenenleri biliyoruz, birikimimiz de var, gayret edeceğiz, çalışacağız ve başaracağız. Ama istiyoruz ki, güçlü çıkalım. Ankara'ya gittiğimiz zaman elimizde güçlü olsun. Güçlü olduğunuz zaman Ankara'dan bir yerine iki kopartırsınız. Ben derece yaptım diyeceksiniz, onun için de bu seçimler çok önemli. Cumhurbaşkanımıza da güç vermek için bu seçimler çok önemli. Bütün seçimlerde muzaffer olduk. Kimin sayesinde, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ama biz de ne kadar katabiliyorsak üstüne katalım ve güzel bir sonuçla başta Akçaabat'ımız olmak üzere güzel bir sonuçla şampiyon bir oyla çıkalım inşallah. Bunun için biz kararlıyız ama görüyorum ki, Akçaabat'ımız da kararlı ve azimli. İnşallah 31 Mart'tan sonra buluşmak temennisiyle ben bugüne kadar emek veren bütün dava arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Vefat eden bütün arkadaşlarımıza da Allah'tan gani gani rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.