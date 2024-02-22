‘Devlet bize her şeyi yaptı’

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yapılan kalıcı konutlara ilk aile yerleşti.Değirmencik Mahallesi'nde inşa edilen ve 4 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla yapılan kura çekimlerinin ardından 405 kalıcı konutun olduğu bölgede yaşam başlıyor. Aynı mahallede bulunan Konteyner Kent'te yaşayan Mahmut Alan (31), eşi Tuğba ve 3 çocuğuyla, AFAD tarafından koordine edilen kamyonete işçilerin yardımıyla eşyalarını yükledi. Ardından komşularıyla vedalaşan aile bireyleri, kalıcı konutlardaki dairelerine yerleşti. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun da aileye eşlik etti.Mahmut Alan, "Depremde baldızım ve bacanağımı kaybettik. Büyük bir yıkım oldu, milletçe büyük acı çektik. Devletimizin eli hep başımızdaydı. Acılarımız bu sayede hafifledi. Bugün de yeni evimize taşınmanın mutluğunu yaşıyoruz. Kaymakamımız da gelip bize eşlik etti. İnşallah kısa sürede tüm komşularımızla daha huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamaya başlarız. Allah emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yeni evlerine getirdikleri eşyaları yerleştirmeye başlayan Tuğba Alan ise, "İlk sırada biz taşınıyoruz. 1 yıldır büyük acılar yaşadık ama devletimiz hep bizimle oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da depremzede aileyi evlerine yerleştirmekten mutlu olduklarını belirterek "İkinci kura mart ayında olacak. İlimizde toplam biten konut sayısı 10 bin 698" diye konuştu.