Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Emine Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Emine Erdoğan, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştirdiği tarihinin en uzun resmi geçidinin rehberliğini yapan en büyük savaş gemisi, yerli üretim TCG Anadolu'nun da yer aldığı "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafını seçti.

Çevre konusunda birçok başarılı projesinin öncüsü olan Emine Erdoğan, Çevre-Yaşam" kategorisinde kuraklık tehdidine dikkati çekerek, Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" fotoğrafını oyladı. Emine Erdoğan, aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" fotoğrafına da oy verdi.