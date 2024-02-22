Gökçekaya: İlçemizi gerçek belediyecilik ile tanıştıracağız

'Çiğli Muradına erecek' mottosu ile saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Egekent Yerleşim Birimi'nde seçim çalışması yaptı. Bölgedeki esnafları tek tek ziyaret ederek ellerini sıkan ve sohbet eden Gökçekaya, gerçekleştireceği projelerin de şifrelerini verdi.

"ONLAR BANA, BEN ONLARA İNANIYORUM"

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı İzmir'in ilk toplu konut alanlarından olan Egekent Yerleşim Birimi bünyesindeki mahallelerde seçim çalışmasına devam eden Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya'ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, Gökçekaya'yı gördüklerine sevindiklerini ifade ederken çıktığı yolda başarı dileklerini de ilettiler. Murat Gökçekaya, kendisine gösterilen ilginin şahsını mutlu ettiğini ve şevk verdiğini ifade ederek, "Onlar bana, ben onlara inanıyorum. Sevgi ve güven karşılıklı olunca, olduğun her yer cennet misali olur. Sevgili hemşehrilerimizin yüreğinden bize nakşeden bu muazzam enerjiyle ilçemizi 'Gerçek Belediyecilik' ile tanıştıracağız." dedi.

"MUHTARLARIMIZ BİZİM NEZDİMİZDE MAHALLEMİZİN BELEDİYE BAŞKANLARIDIRLAR"

Ziyaretleri sırasında muhtarları da ihmal etmeyen Gökçekaya, Çağdaş Mahallesi Muhtarı Hasan Akkuş'un da ziyaret etti. Muhtar Akkuş ile mahallenin sorunları konusunda bilgi alışverişinde bulunan Gökçekaya, "Elbette yaşayan birer organizma olan mahallelerimizin sorunları var. Bu sorunları şimdiden tespit ediyoruz. Muhtarlarımız bizim nezdimizde mahallemizin Belediye Başkanlarıdır. Halkımız teveccüh gösterir de göreve geldiğimizde, hemen düğmeye basacak sorunları gidermek için onlarla birlikte çalışacağız. Sözümüzü verdik. İlçemize ve mahallelerimize hizmet belediyeciliği ile çağ atlatacağız. Muhtarlarımızın desteği ve misafirperverliğine teşekkür ediyorum." diye konuştu.