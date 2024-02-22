Hamza Dağ: Gümüldür’e giden yolu duble yol haline getireceğiz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menderes ilçesindeki Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Toplantıda konuşan Dağ, "Şehrimizin oluşturduğu konum, tarihi ve kültürel oluşumlar, zengin doğal kaynaklar ile İzmir, uluslararası ticaretin içinde yer almayı hak ediyor. Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaretinin birileri umarım. Ulaşımdan turizme, her alanda hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizin ticaretini Ulaşılabilir bir İzmir ile sadece ticaretimizi değil, aynı zamanda şehir içi ve şehirlerarası bağlantıları güçlendirerek, sevdiklerimize erişmemizi da kolaylaştıracağız.Yeni ulaşım hatları, modern altyapı projeleri ve turizmi canlandıracak gelişmiş adımlarla, İzmir'in her köşesinin tüm İzmirliler için daha da yaşanabilir, daha erişilebilir hale getirilmesini korur" zenginliğini kullandı.

'İZMİR, KALKINMANIN MERKEZİ OLACAK'

Dağ, 13 Şubat'ta vizyon projelerinin bir kısmını açıkladıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda gelişmiş ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir'in bu potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmek adına gerekli tüm adımları atacak, şehrimizi dünya çapında bir marka haline getirme projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir, inovasyon ve üretimle anılan, kalkınmanın merkezi olacak. 'Ulaşılabilir İzmir', 'İzmir Körfez Geçişi', 'Yeni Çevreyolu' gibi projelerimiz, şehrimizin lojistik altyapısını güçlendirirken Bu projeler, İzmir'in ekonomik dinamizmini arttırırken, dünya ticaret sahnesinde önemli bir oyuncu yapılması sağlanacaktır.Her bir projemiz, İzmir'in ticaretini ve turizmini ve yaşam konforunu canlandıracak kurgulanmıştır. " açıklamalarında bulundu.

'TİCARETİMİZİ VE EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaşım ve turizm alanında gerçekleştirilecek yenilikler, şehrimizi daha erişilebilir, daha cazip kılarak ulusal ve uluslararası alanda yeni bir ivme kazandıracak. 'Ulaşılabilir Eşsiz İzmir' vizyonumuzla, şehrimizin zenginliklerini dünya ile paylaşırken, ticaretimizi ve ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, 1 Nisan itibarıyla gençlerimizin geleceğin sonu olarak yetiştirecek, teknoloji ve inovasyonun ön saflarında yer alacakları bir eğitim ekosistemini hayata geçireceğiz. Şehrimizin potansiyeli, enerjisi, şu an deneyimimiz ile sınırlı değil. 1 Nisan şehrimizde ortaya çıkacağımız vizyon ve irade ile İzmir'imizi sadece ekonomik anlamda değil, kültürel, sosyal ve şehircilik anlamında gerçek potansiyele kavuşturacağız."

'MENDERES İÇİN PROJE VE ÇALIŞMALAR HAZIR'

Menderes ilçesi için de proje ve canlı olduğunu vurgulayan Dağ, "Öncelikle, ilçemizde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan doğal gaz erişimi hakkında haberlerli haberlerm var. Merkez mahallelerdeki doğal gaz erişim oranımız şu an yüzde 69'unda. Sözün yayınlanması, 1 Nisan'dan sonra merkezde doğal gaz erişim imkanı yüzde 100'e çıkaracağız.Özdere ve Gümüldür bölgelerimizde doğal gaz erişimi konusunda hiçbir sorun kalmayacak.Bir diğer önemli konumuz ise ulaşım.Yaz zamanlarında Gümüldür'e giden yol üzerinde bölgeler meydana geliyor.Bu sorun çözülmek adına, sahil Yolumuzu genişleteceğiz ve Gümüldür'e giden yolu duble yol haline getireceğiz.Bununla birlikte, yaz aylarındaki trafik kesintisini ve siz değerli vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz.Ayrıca, ilçemizdeki bozuk yolların tamamını onaracağız, bu sayede yolculuklarınız daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Görece Ata Mahallemizde, gençlerimizin ve sporcularımızın kullanımı için modern bir istatistik yapmayı planlıyoruz. Projesi hazır ve 1 Nisan'dan sonra hemen inşa edilebiliriz" diye konuştu.