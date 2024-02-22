İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Beşiktaş esnafına ziyaret

Cumhur İttifakının Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile Ortaköy'de kumpir ve waffle satan esnafla sohbet eden Kurum, projelerini anlattı.

Bir tatlıcıdan aldığı ürünleri çevresindekilere dağıtan Kurum, esnafın kumpir ikramını da geri çevirmedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, alanda önce Aşık Kurbani olarak tanınan Nihat Oltulu'nun türküsünü, sonrasında "Mavişim" şarkısını kendisi için uyarlayan Emre Fırat'ın eserini dinledi.

Her iki eseri de çok beğendiğini söyleyen Kurum, daha sonra Ortaköy Zabıta Amirliğini ziyaret etti.

Kurum, alandaki AK Nokta'ya da ziyarette bulunarak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.