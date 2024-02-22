“İsrail sorunu" İstanbul’da masaya yatırılacak

Uluslararası Filistin Sempozyumu 23-24 Şubat'ta "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla yapılacak. Sempozyumun açılışını İbn Haldun Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve başkan vekili Necmeddin Bilal Erdoğan gerçekleştirecek. Sempozyumda, Gazze'de yaşananlar ve İsrail sorunu her yönüyle ele alınacak. Kamusal aydınların Filistin konusundaki rolü, siyonist işgale eleştirel yaklaşımlar, yerleşimci-sömürgeci şiddete karşı Filistin'de gündelik direniş, Filistin ile küresel dayanışma ve genişleyen mücadele, Filistin tasvirinde medyanın rolü gibi başlıklar irdelenecek.

FİLİSTİNLİ BÜYÜKELÇİLER DE KATILACAK

Sempozyuma Filistin Devleti İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot, Gazze'de bombardıman altında defalarca kez hastanelerde görev yapan Norveçli doktor Mads Gilbert; İsrail'in saldırı ile yıkılan Gazze İslam Üniversitesi eski rektörü Kamalain Shaath; dedesi İsrail'in kurucularından olan İsrailli barış aktivisti Miko Peled; "Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi" adlı sivil toplum örgütünün kurucu başkanı, Kudüs'te yaşayan Yahudi yazar, antropolog ve aktivist Jeff Halper; Japon soykırım araştırmaları uzmanı Saul Takashi; Güney Afrikalı insan hakları aktivisti Shamim Hargovan 'da katılan isimler arasında olacak.

YENİ BİR DÜZEN KURULMALI

İbn Haldun Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramazan Aras, "Gazze'de yaşanan soykırım, dünya genelinde adalet, özgürlükler, ahlak, demokrasi ve insan hakları gibi kavramların yeniden sorgulanması gerektiği noktasına getirmiştir. Devletler, kurumlar ve toplumlar ciddi meşruiyet krizleri ile yüz yüze kalmışlardır. Bu bağlamda, bu sempozyumda farklı soruları masaya yatırmak ve beraber düşünmek ve konuşmak istiyoruz." derken, İbn Haldun Üniversitesi'nden Dr. Ahmet Yusuf Özdemir ise "Bugün artık dünya kamuoyunun on yıllardır üzerine bir sis perdesi gibi çöken İsrail paradigmasının yıkılışına şahitlik ediyoruz. Yeni bir dünya düzeni kurulmak zorunda." ifadelerini kullandı.