İstanbul’u adaletle yöneteceğim

Yerel seçim çalışmalarında ziyaret ettiği ilçelerde toplumun her kesimiyle kucaklaşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un dün de yoğun bir program vardı. İlk olarak Arnavutköy'deki Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Kurum, Bahçelievler'de cemevinin temel atma törenine katıldı, esnafla bir araya geldi. Murat Kurumson akşam da Bahçelievler Okul Aile Birlikleri Buluşması'na katıldı. Kurum yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verirken İstanbul'a ilişkin hedeflerini aktardı. Muhalefeti de eleştiren Kurum şunları kaydetti:İstanbul'a ilişkin projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek ve İstanbul'un bu heyecanını farklı gündemlere taşımak adına elinden gelen her şeyi yapıyor.İBB Başkanı deprem gerçeğine rağmen "650 bin konut yapılmamalı" şeklinde talihsiz bir açıklamada bulundu. İBB'nin kentsel dönüşüme ilgi göstermemesine rağmen kentin deprem dönüşümü adına gerekli mücadeleyi ortaya koyduk. Bu kapsamda 800 bin bağımsız bölüm ve 171 bin konutu dönüştürdük.Ekolojik koridorlar, kapalı pazar alanları, engelli yaşam merkezi, sahil düzenlemesi, spor salonu, doğa parkları, tematik köyler ve çiftlik parklar yapacağız. Dereleri ıslah edecek ve Fenertepe- Vezneciler Metro Hattı'nı hızlıca bitireceğiz. İmar ve iskan problemlerini çözeceğiz, Hedeflerimizi gerçeğe dönüştüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İstanbul ekonomide oyun kurucu olacak. Murat Kurum, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde cemevi inşaatının temelini de attı. Kurum yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Kardeşliğimize güç katacak cemevimiz şimdiden hayırlı olsun. Bahçelievler Belediyesi'nin gayretiyle tamamlanacak cemevi, kardeşçe yaşama ruhunu gelecek nesillere aktaracaktır. 31 Mart'ta inşallah Allah nasip eder ve İstanbullu hemşerilerimiz bizi layık görürse, her İstanbullu kardeşimin, hemşerimin başkanı olacağım. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim ve İstanbul'u adaletle yöneteceğim.Ne diyor Hz Ali Efendimiz; 'Halk iki sınıftır. Birincisi dinde senin kardeşin. İkincisi yaratılışta kardeşindir. Hepsine adaletli ol, adil davran. Ne olursa olsun adaleti elden bırakma.' İşte bizim sözümüz de özümüz de ruhumuz da budur. Herkez bizim biriciğimizdir.Murat Kurum, Bahçelievler Okul Aile Birlikleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada ise "Elimiz hep 3 milyondan fazla öğrencimizin üzerinde, 1 milyondan fazla öğretmenimizin elinde olacak. Hiçbir öğrencimizin ihtiyacı kalmayacak" ifadesini kullandı.Murat Kurum, katıldığı özel bir televizyon kanalında DEM Parti ile CHP ittifakına sert tepki gösterdi. DEM Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının evraklarını son dakika vermesini değerlendiren Kurum, "Gelinen süreçte yetiştirdi, yetiştiremedi, önce verdi, veremedi söylemleri. Acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor. Biz işimize bakacağız" dedi.İBB zabıta ekipleri kent genelinde Murat Kurum'a ait afişleri teker teker toplarken görüntülendi. Buna tepki gösteren Kurum, şunları söyledi: "Biz demokratik bir yarış olsun istiyoruz. Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk, yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz? Ne yaparsanız yapın, biz 31 Mart akşamı bunların hesabını birer birer soracağız."