Sezer: Ereğlili esnafımız kararını çoktan verdi

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı olan İbrahim Sezer seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sezer beraberinde AK Parti Ereğli İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret ederken yaptığı konuşmada, "Ereğli'li esnafımız kararını çoktan verdi" dedi.

Başkan adayı Sezer, "Esnafımız her sene verilip tutulmayan sözlerden bıkmış, usanmış. Her şey hazır. 1 Nisan'dan itibaren önceliğimiz Esnafımız. Biz söz verdik mi tutarız, yapacağız dedik mi yaparız" diye konuştu.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı İbrahim Sezer, seçim ziyaretleri kapsamında Kdz. Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Ziyarette, "Ereğli'mize yakışır bütünsel bir gelişim için tüm esnaflarımızla el ele vereceğiz. Şehrimizin yalnız gününü değil geleceğini de planlıyoruz. Esnafımız biliyor ki taleplerini karşılayacak olan tek adres biziz. Coşkunuz, heyecanınız ve inancınız için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Adayı İbrahim Sezer seçim ziyaretleri kapsamında, Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Murat Toprak ve olmazsa olmazımız balıkları, bin bir zorlukla tezgahlara taşıyan balıkçı kardeşlerimiz ile beraberdim, diyerek, "Balıkçık, üretim ve yetiştiricilik alanlarında bilgiler aldım. Balıkçıların bir tabiri vardır. "Bu Sene Balık Çok Yaptı!" Ben de diyorum ki "Hepimiz için o sene, bu sene" şeklinde konuştu.

Sezer, Kdz. Ereğli İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli yönetim kurulu başkanı Oğuz Ünlüer'i de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Sezer, "Denizciler, vatanından ve sevdiğinden uzaklarda aylarca uzak kalmakla birlikte, sayısız fırtınaya göğüs germek ve ne olursa olsun gemiyi limana getirmek için mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir denizci misali, zaman gözetmeksizin her türlü zorluğa göğüs gererek, Ereğli'mizi en güzel yere taşıyacağız" dedi.