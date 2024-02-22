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Giriş Tarihi: 22.2.2024 16:31

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

Bir dizi prograMa katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Emin Önen, Abdurrahim Dusak ve TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ve kurum amirleri de eşlik etti.

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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret
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