Bakan Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
AYM'NİN CAN ATALAY KARARI
"AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Gerekçeli karar verildiğinde de bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz. Atalay'ın vekilliği de kesin hüküm nedeni ile düştü. AYM'ye başvuru yapıldı.
RET KARARI VERİLMESİ GEREKİRDİ
Yetkisizlik nedeni ile ret kararı verilmesi gerekir. AYM'nin Bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeni ile ise bu doğru değil. AYM'nin önceki içtihatları var. Burada farklı bir durum söz konusu. Anayasa'nın vekil dokunulmazlığını oluşturan 83. madde açık. Terör suçları kapsam dışıdır. Seçimden önce başlayan gezi olayları nedeni ile yargı soruşturması var.
8 YARGI PAKETİ
8. yargı paketi kabul edildi. Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek. Yargının hızlandırılması ve kişisel verilerin korunması için önemli düzenlemeler var. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar var. Farklı farklı süreleri ortadan kaldırıyoruz. İhtilaf, temyiz süresi gibi süreleri bütün davalarda 2 hafta olarak düzenliyoruz. Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerimiz var. Terörle mücadele açısından hassasiyetimizi koruyoruz."