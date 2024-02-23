Bakan Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama: Yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI

"AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Gerekçeli karar verildiğinde de bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz. Atalay'ın vekilliği de kesin hüküm nedeni ile düştü. AYM'ye başvuru yapıldı.