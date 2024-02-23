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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Emine Erdoğan’ın oyu bu karelere

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Emine Erdoğan’ın oyu bu karelere
Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Emine Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurtiçinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. İşte Emine Erdoğan'ın kategorilere göre seçimleri:
Haber: Muhammed Enes Yıldırım- Boğazda bir dev.
Çevre-Yaşam: Oğuz Yeter-Kuraklık köprüsü (Emine Erdoğan aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" fotoğrafına da oy verdi).
Spor: Annika Hammerschlag- Gine'nin çöplük topçuları.
'Gazze: Kanıt': Ashraf Amra- Yanımda ol anne.
Deprem: Umut- Mehmet Ali Özcan- Depremzede bebekler (Emine Erdoğan bebekleri Ankara'da karşılamış ve tedavi süreçleriyle yakından ilgilenmişti).
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Emine Erdoğan’ın oyu bu karelere
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