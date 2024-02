Sezer: Ereğli’li esnafımız kararını çoktan verdi

AK Parti'den Ereğli Belediye Başkanı adayı olan İbrahim Sezer, seçim çalışmaları kapsamında Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet ile Kdz. Ereğli Su Ürünleri kooperatiflerini ve Kdz. Ereğli İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Sezer, "Ereğlili esnafımız kararını çoktan verdi. Esnafımız her sene verilip tutulmayan sözlerden bıkmış, usanmış. Her şey hazır. 1 Nisan'dan itibaren önceliğimiz Esnafımız. Biz söz verdik mi tutarız, yapacağız dedik mi yaparız. "Esnaflarımızla el ele vereceğiz. Esnafımız biliyor ki taleplerini karşılayacak olan tek adres biziz. Coşkunuz, heyecanınız ve inancınız için teşekkür ederiz. Balıkçıların bir tabiri vardır. Bir denizci misali, zaman gözetmeksizin her türlü zorluğa göğüs gererek, Ereğli'mizi en güzel yere taşıyacağız" dedi.