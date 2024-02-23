Eski CHP'li milletvekili partisini topa tuttu! "CHP, Mersin’i Dem’e peşkeş çekiyor’’

''CHP, MERSİN'İ DEM'E PEŞKEŞ ÇEKİYOR''

''Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük ve en stratejik limanı Mersin ili Akdeniz ilçemizde bulunmaktadır'' diyen İstemihan Talay, Akdeniz'in aynı zamanda Ortadoğu'nun da giriş ve çıkış kapısı durumunda olduğunu hatırlatarak, ''Hadep'in devamı olan Dem partisinin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir. Mersin'de emperyalist hayallerinin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir. Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi Dem'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir'' dedi.

''ATATÜRK ANIMSATMASI''

Talay, son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini anımsatarak, Mersinlilere şöyle seslendi, ''Büyük Atatürk Mersinlilere hitaben 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' demiştir. İnanıyorum ki sevgili Mersinliler bu öğüt doğrultusunda Mersin'e sahip çıkacaktır. CHP yöneticilerinin 31 Mart seçimlerinde Dem'i destekleme dayatmasını reddedecek ve emperyalist hayalleri sandıkta yok edecektir'' dedi.