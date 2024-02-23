TMSF lüks araçlar için yeniden ihaleye çıkacak

TMSF lüks araçlar için yapılan ihalede, muhammen bedelin altındaki teklifleri kabul etmedi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevli bulunduğu Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacak.

Aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için düzenlenen ihalede, satış komisyonu muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadı.