TMSF lüks araçlar için yeniden ihaleye çıkacak

TMSF lüks araçlar için yapılan ihalede, muhammen bedelin altındaki teklifleri kabul etmedi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevli bulunduğu Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.'ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacak.
Aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için düzenlenen ihalede, satış komisyonu muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadı.
TMSF ARABA ALMAK İSTEYENLERİ UYARMIŞTI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulunmuştu. TMSF Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kamuoyunda "çantacı, aracı, komisyoncu" gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiğini, duyurusu yapılmadan, kimsenin çok düşük bedellere araç almasının mümkün olmadığını vurgulamıştı.