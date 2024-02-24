21. dönem CHP Mersin milletvekili İstemihan Talay: CHP, Mersin’i DEM’e peşkeş çekiyor

Eski Kültür Bakanı ve CHP'nin eski Mersin Milletvekili İstemihan Talay, partisini topa tuttu. Talay, DEM Parti'nin CHP ile işbirliği yaparak Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçelerini hedef almasının basit bir seçim stratejisi olmadığını, PKK'nın Akdeniz'e açılma planlarını anlattı. Talay, "HADEP'in devamı olan DEM Parti'nin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir.Mersin'de emperyalist hayallerin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir. Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi DEM'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir'' dedi. Talay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini anımsatarak, "Büyük Atatürk Mersinlilere hitaben 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' demiştir. İnanıyorum ki sevgili Mersinliler bu öğüt doğrultusunda Mersin'e sahip çıkacaktır.CHP yöneticilerinin 31 Mart seçimlerinde DEM'i destekleme dayatmasını reddedecek ve emperyalist hayalleri sandıkta yok edecektir'' dedi. Öte yandan, CHP'nin ittifak ortağı HDP/DEM Parti'nin Mersin'in Akdeniz ilçesindeki seçim bürosu açılışında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganları atıldı. DEM Parti Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın, "Mersin'i kazanmanın yolu Akdeniz'den geçer. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek CHP'ye Akdeniz için taleplerini kabul etmesi yönünde çağrıda bulunması dikkat çekti. Diğer Eş Başkan Adayı Nuriye Aslan da İstiklal Marşı'nı okumadığı için tepki çekmişti.