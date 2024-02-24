AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever: Cumhur İttifakı belediyeciliği tüm sorunları çözecek

Cumhur İttifakı teşkilatıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde; Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Fatih Ünver, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve seçmenler ile seçim bürosu istişare toplantısı yapıldı.

ESNAFIN 'SEVER' COŞKUSU

Çarşı esnafını ziyaret eden Sever ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Fatih Ünver, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, ardından Köylü Pazarı ve pazarı esnaflarına ziyarette bulundu. Mustafa Sever, esnaf ve pazar esnafının sorun ile taleplerini dinleyerek, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin tüm sorunları çözeceğini ifade etti.

Mustafa Sever esnaf ziyaretlerinin ardından Yukarı Köselerli ve Aşağı Köselerli Mahalleleri'ne geçerek, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sever'e Cumhur İttifakı teşkilatıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Fatih Ünver, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve seçmenler eşlik etti.

Mersin-Silifke yolunun önemine değinen Sever, "Bir an önce bu yolu tamamlamamız gerekiyor, inşallah hem Silifke yolumuzu hem Organize Sanayi Bölgemizi eşzamanlı olarak tamamlayacağız. Mut'umuzun hizmetine sunacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.