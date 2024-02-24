Avcılar’da tek bir riskli yapı kalmayacak

AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu, seçim çalışmaları kapsamında her gün ilçedeki vatandaşlarla bir araya geliyor, esnafın sorunlarını dinliyor. "Avcılar'ın olmazsa olmazı kentsel dönüşüm. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar dönüştüreceğiz" diyen Küçükoğlu, vizyon projelerini SABAH'a anlattı. Avcılar'ı 50 yıl öteye taşıyacak 55 projesi olduğunu belirten Küçükoğlu, bunlardan bazılarını şöyle sıraladı: Dönüşüme artı 1 kat projesi, kent meydanı, Yeşilvadi projesi, Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, kapalı otopark, kütüphane ve bilgi evleri, yeni parklar, belediye sosyal tesisleri, devlet hastanesi, yeni okullar, kapalı pazar alanları, yöresel festival alanları, taziye evleri, engelsiz yaşam merkezleri, yaşlı bakım evleri, Gölyolu projesi, Marina Avcılar, Balkan Türkleri Kültür Merkezi Ve Göç Müzesi, açıkhava amfi tiyatro, hayvan parkı ve bakım merkezi, yeni sahil yolu, yeraltı çöp konteynırları, Yeşilkent Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, cemevi, Ambarlı Meydanı düzenlemesi, Firuzköy Su Oyunları Kompleksi, Metrobüs-İDO Füniküler Hattı, Bathonea Millet Bahçesi, Zübeyde Hanım Nikâh Salonu, Alper Gezeravcı Bilim Ve Teknoloji Merkezi, kadın ve aile danışma desteği merkezi, gençlere çeyiz desteği, esnaf iletişim ofisleri.