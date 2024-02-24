AK Partili başkan adayı: Tarih ve Kültür kentimize "2 sanat merkezi ve arkeo park” yapacağız

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, kültür ve sanat faaliyetlerine desteği her zaman kendisi için bir görev olarak addettiğine dikkati çekerek, "Biz görevde olduğumuz süre içerisinde sizlerle beraber şehrin en önemli alametifarikası olduğunu söylediğim kültür, sanat ve tarih yönüyle birlikte bu özelliklerimizi dolu dolu yaşamaya ve altı dolu bir şekilde devretmek için sizlerin çalışmalarına desteği bir vazife bilerek hareket ettiğimi düşünüyorum. Şehrin kültür ve sanat ilgili geçmişteki misyonunu bu zaman dilimindeki misyonla nasıl buluşturabiliriz, nasıl uzlaştırabiliriz, birlikte yapabiliriz. Yeni dönemde Avni Aker Stadyumu ve Yavuz Selim Stadının olduğu bölgede bir kültür ve sanat merkezi projesi yapacağız. Bir şehirde Sanatevi öncülüğünde bir uluslararası etkinlik yapılabiliyorsa, bu o şehrin yönetenlerin çok çok önemsemesi gereken bir hadisedir. Kültür ve sanat nitelikli etkinliklerdir. Çevre Bakanlığı'ndan tahsisini sağladığımız Yavuz Selim ve Avni Aker'in orada iki dönümlük bir alanda kültür sanat merkezi projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

DEĞİRMENDERE'DEKİ SANAYİ SİTELERİNİN OLDUĞU ALANA "ARKEO-PARK" YAPACAĞIZ

Değirmendere'de sanayi sitelerinin bulunduğu alanda kentsel dönüşüm çalışması yaparak sanayi sitelerinin oradan taşınacağını ifade eden Genç, "Değirmendere'de 5 tane küçük ölçekli sanayi sitemiz şehrin merkezinde kaldı. Burada bin 700 esnafımız faaliyet yürütüyor. İstiyoruz ki, orayı nakledelim, yeniden bir yaşam alanına çevirelim. Havalimanından çıktığınız zaman Değirmendere'de şehrin siluetiyle bağdaşmayan çok çarpık bir görsel sizi karşılıyor. Orayı dönüştürerek orada da güzel bir sanat merkezi yapmayı planlıyoruz. Yukarı Hisar'da arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor. Yeni dönemde inşallah bu işi hızlandırarak müze konseptiyle bir arkeo-park yapacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın ise, Trabzon'da atılan her adımda tarihi dokunun hissedildiğine vurgu yaparak, bunun geleceğe taşınması gerektiğini kaydetti. Aydın,"Tarihte bir söz vardır. Eğer, bir devletin tarihi ve kültürü yoksa ona devlet demiyoruz. Trabzon metrekaresine en az 10 sanatçı düşen bir şehir. Geçmişi olan, geçmişiyle övünen bir şehir olduğundan dolayı her attığınız adımda bir tarih dokusu hissediyorsunuz. Ahmet Başkanımız Trabzon'da çok güzel hizmetler yaptı. Bizim de bunu devam ettirmemiz lazım. Devam eden projeleri de Ahmet başkanımızla birlikte bitirmeye çalışacağız. Bunun için aynı aşkla, aynı çalışma azmiyle birlikte bunları halkımızla buluşturmak bizlerin görevidir. Biz tarihimizle hep övünüyoruz. Tarihimizi gençlerimize öğretebilirsek ve böyle eserler bırakabilirsek ne mutlu bize. Burada en çok görev yerel yöneticilere düşüyor. Sizlerle birlikte şehrimizi kültürel anlamda yönetmekten onur duyacağımı da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.