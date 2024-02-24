Sarıyer’de tapu sorununu çözeceğiz

'Var mısın Sarıyer' sloganıyla yola çıkan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun, CHP'li ilçe belediyesi ile İBB yönetiminin yıllardır ihmal ettiği Sarıyer'i ayağa kaldıracak projelerini SABAH'a anlattı: "Anketlerde CHP adayının 1.5 puan önündeyiz. CHP'li yönetim ile Sarıyer 15 yıldır hizmet alamıyor, son 5 yılda İBB hizmetleri de durdu. İBB Başkan adayımız Murat Kurum da müjdeledi, İBB parselleri başta olmak üzere tapu ve mülkiyet sorununu çözeceğiz. Kavşak, meydan, yol, tünel ve raylı sistem projeleriyle ulaşım ve trafik sorun olmaktan çıkacak. Ayazağa- Çayırbaşı, Ayazağa- Baltalimanı tünelleri başta olmak üzere Sarıyer'i tünel ağıyla donatacağız. Acıbadem Hastanesi'nin önünde bir projemiz var, raylı sistem ağlarını bu noktaya getireceğiz. Sarıyer, uluslararası festivallerin, su spor organizasyonlarının ayrıca kütüphanelerin merkezi olacak. Halk plajı hizmete alınacak. Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Denizcilik Araştırma, Eğitim Merkezi ve Müzesi kurulacak. Kamp alanlarıyla 7'den 70'e herkes özgürce hareket edecek, mahalle spor merkezleri yapılacak. Hiçbir personelimizin ekmeğine dokunmayacağız. Onların iş güvencesi bizim teminatımızdır."