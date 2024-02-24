Sivas Belediyesi’nin yeni saha tesisleri hizmete açıldı

Sivas Belediyesi zamanla şehir içinde kalan hizmet birimlerini tek bir alanda topladı. Koordinasyonunu artırmak, iş verimini yükseltmek ve personel için daha fonksiyonel bir çalışma ortamı sağlamak adına inşa edilen tesisler, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ulaşımdan park bahçelere, altyapıdan üst yapıya kadar şehrin her noktasına dokunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, şehrin geleceğini planlamak adına eser üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TESİSLER 266 MİLYON LİRA YATIRIM

Yapılan 5 depo binası, 4 idari hizmet binasını hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "Bugün burada açılışını yaptığımız saha tesisleri yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda bulunuyor. İştirakimiz olan Özbelsan A.Ş. tarafından inşa edilen muhteşem bir tesis oldu.

Bizim diğer saha tesislerimiz de burada olduğundan Sivas'ın hem kırsalına hem de merkezine hizmet edecek tesislerinin bulunduğu bir alan olarak planladık. İçerisinde 5 depo binası, 4 idari hizmet binası ile iç yolları, çevre düzenlemesi ile birlikte toplam kapalı alanı 17 bin 400 metrekaredir. İhalenin bugünkü güncel bedeli KDV hariç 266 milyon TL'dir. İyi ki o zaman ihaleye çıkıp, iyi ki yapmışız diyoruz. Biz milletimize 5 yıl önce ne söz verdiysek o sözleri yerine getirmenin gönül rahatlığıyla milletimizin huzurundayız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de tüm ekibimizle birlikte milletimizin hayır duası ve desteğiyle Sivas'ımızı Türkiye Yüzyılı'na yakışır, parlayan bir şehir yapmak adına hız kesmeden eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kesilen kurdele ile tesislerin açılışı gerçekleştirildi.