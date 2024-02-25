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Giriş Tarihi: 25.2.2024 19:57

Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

AA
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nın maçını Adana Valiliğinde izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

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Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi
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