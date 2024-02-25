Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nın maçını Adana Valiliğinde izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.
Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, A Millî Erkek Basketbol Takımımız ile İzlanda Millî Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan müsabakayı takip etti. pic.twitter.com/tmlwq2rSXc— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 25, 2024