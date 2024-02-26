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Giriş Tarihi: 26.2.2024

6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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