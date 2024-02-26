Antalya Şehir Hastanesi resmi açılış için gün sayıyor. Bir kaç hafta önce hasta kabulüne başlayan 285 bin metrekare kapalı alana sahip dev kompleksin açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Hastanenin sağlık hizmetleri dışındaki en büyük özelliği Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 deprem izolatörü.Bu sayede hastane 7-8 büyüklüğündeki depremlerde bile sarsıntı dahi hissetmeden hizmet verebilecek. Antalya'nın dışında Isparta ve Burdur gibi illerdeki hastalar için de bir sağlık üssü olacak hastanede tam kapasite çalışamadan önceki son incelemeleri İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun yaptı.Hastanenin bulunduğu Kepez ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de "Bir hayalimiz daha gerçek oluyor" dedi. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC , 13 röntgen, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PET-CT ve 2 SPECT-CT cihazı bulunuyor. 10 bin 900 metrekare acil servis alanı olan hastanede toplam 2 bin 929 araçlık da açık ve kapalı otopark bulunuyor.