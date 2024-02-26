Başkan Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıl için vizyon projelerini açıkladı

Ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal ve gönül belediyeciliğine kadar 7'den 77'ye tüm kesim için birbirinden özel projelerini açıklayan Başkan Memduh Büyükkılıç, geçen 5 yılda 418 projeyi hayata geçirdikleri, yeni projelerin ise heyecanıınn yaşadıklarını söyledi.

YENİ 5 YILA DAMGA VURACAK PROJELER

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktığı Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dönemde yeni projelerle kamuoyunun karşısına çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni projelerini tanıtmak üzere basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve gazeteciler katıldı.

İŞTE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'IN YENİ 5 YILA ÖZEL PROJELERİ

Yeni hizmet döneminde Kayseri'yi ileriye taşıyacak projeleri kamuoyuna duyuran Başkan Büyükkılıç, ilk olarak olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği ulaşım projelerini anlattı. Büyükkılıç, "Biz bu alanda bilimsel çalışmaları çok önemsiyor, vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak yol alıyoruz" dedi.

KARTAL KAVŞAĞI PROJESİ

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nın gündemde olduğunu ifade ederek, "Bu konuda gereğini yapma mantığı içerisinde çalışacağız. Burada 5 kavşakla ilgili çalışma yapacağız. 2 tanesi Erciyes Üniversitesi'nin önünde 2 tanesi Kartal bölgesinde, 1 tane de Tacettin Bulvarı'na ayrılan. 5'i birden gerdanlık gibi ışığı hiç görmeden, bekleme olmadan herkesin yol alacağı bir proje olarak karşımıza çıkacak. Projelendirdik, her türlü zemin etüdü hazır, kaynak hazır. Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde hızla hayata geçirilecek olan Kartal Kavşağı Projesi'nin detaylarını ise video gösterimi ile paylaşarak, "En kısa zamanda da bitirme yönünde irade göstereceğimizi ifade etmek istiyorum, Allah mahcup etmesin diyorum" ifadelerini kullandı.

ERKİLET TRAMVAY HATTI

Yeni hizmet dönemi projeleri içerisinde dikkat çeken Erkilet Tramvay Hattı Projesi'ni kente kazandıracaklarını belirten Büyükkılıç, Ulaştırma Bakanlığı'na sunulan proje ile Erkilet Bulvarı, Kayseri Havalimanı noktalarından 4,5 kilometrelik yer altı tüneli ile Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ne oradan da uzanacak Hulusi Akar Bulvarı üzerinden Talas Mevlana Raylı Sistem Hattına kavuşacağını anlattı. Başkan Büyükkılıç, projenin Kumsmall bölgesinden Erkilet Bulvarı'na kadar olan 2 kilometrelik kısmı için seçimlerin hemen ardından çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

KAYSERİ'DE GECE SEFERLERİ

Tren yaya geçitleri konusunda da 2 yeni yaya geçidi yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, gece seferleri noktasında Kayseri'de yoğun anahat üzerlerinde 24 saat ulaşım hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

'GİTTİĞİN KADAR ÖDE' PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Büyükkılıç ayrıca akıllı şehircilik bağlamında tramvay hatlarında yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini vurgulayarak, akıllı kartlar ile 'gittiğin kadar öde' projesini gerçekleştireceklerini de söyledi. Park et-Devam et uygulamasını da gerçekleştireceklerini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri'de kolay, konforlu, güvenli ve akıcı bir trafik hizmeti sağlayacaklarını belirtti. Açıklamalarında yeni dönemdeki kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz eden Büyükkılıç, İncesu Semerkent Mahallesi Toplu Konut Projesi'nden, her birisinin 1000'er konutu içeren İncesu Saraycık Mahallesi Yeni Konutları'ndan, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'nden söz ederken, Sahabiye Kentsel Dönüşüm'ün 3 etabını ise Emlak Konut ile gerçekleştireceklerini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR, EMEKLİ EVİ KURUYOR

Emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak, sosyal kültürel etkinliklerle emeklileri buluşturmak amacıyla Emekli Evi kuracaklarını ifade eden Büyükkılıç, Uluçınarlar Yaşam ve Dayanışma Merkezlerini yaygınlaştıracaklarını ve Emekliler Kafeteryası'nın da sayısını arttıracaklarını belirtti. Toplum sağlığını önemsediklerini bunun için, daha önce gezici diş tarama hizmeti sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, mobil göz tarama aracını hizmete koyacaklarını da ifade eden Büyükkılıç, Bilim Merkezi Kapınızda sloganı ile 'Gezici Bilim Otobüsü' hizmeti vereceklerini dile getirdi.

BÜYÜKKILIÇ'TAN ÇOCUK KREŞLERİ

Çocuk kreşlerini hayata geçiriyoruz. Şehir Hastanemizin hemen yanı başında başlıyoruz, Beyazşehir'de benzer bir projemiz var. Amacımız, insanların hayatını kolaylaştırıp, onlara destek vermektir" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, "Restorasyon projeleri de bizim için önemli" diyerek Tavukçu Mahallesi 3'üncü etap, Aziz George Kilisesi, Kızıl Köşk, Alaybeyli Camii restorasyon projeleri ile tarihe sahip çıkacaklarını anlattı.

Turizm projelerinden değişik vadilerle ilgili ıslah projeleri, turizm faktörü olarak Sarımsaklı ve Erciyes'te Karavan Park projesi ve Sağlık Turizmi Kongresi gibi çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Sizlere layık olmaya çalışan anlayışımız var. 16 ilçe belediye, 1 Büyükşehir sizlerle, el ele, gönül gönüle sizlere layık kılsın Mevla'm diyoruz" diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Proje Sunum Toplantısı, günün anısına aile fotoğrafı çektirilerek sona erdi.