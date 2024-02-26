Cazibe merkezi Eyüpsultan’a 5 yılda dev yatırımlar geliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini anlattı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda gelecek 5 yılda hayata geçireceği çalışmaları anlatan Köken, proje lerini "yaşayan şehir, sağlık şehri, yeşil şehir, spor şehri, kültür şehri, eğitim şehri ve teknoloji şehri" şeklinde 7 farklı kategoride sundu.Kadınlar lokali konseptiyle mekanlar tasarladıklarını ifade eden Köken, ilk etapta Göktürk ve Akşemsettin'de lokal açılacağını belirtti.Emeklilik oranının artmasıyla vatandaşların zaman geçirebileceği mekan ihtiyacının arttığını vurgulayan Köken, "Komşu ve pazar ziyaretlerimizde karşımıza çıkıyordu. Ne yapabiliriz diye düşündük ve İkinci Bahar Kıraathanesi konseptini geliştirdik. İçerisinde vakit geçirebileceğimiz, nostalji kokan küçük dokunuşlar olacak. Düğmeciler, Göktürk, Çırçır ve Akşemsettin bölgelerimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunun tutacağına ve beğenileceğine inanıyorum" dedi.Gençlerde kahve kültürünün arttığını anlatan Köken, "Kendi kahve markamızı oluşturmuştuk. İlk önce Galeri Eyüpsultan ve 100. Yıl Gençlik ve Spor Merkezimizde açtık. Beklediğimiz ilgiyi fazlasıyla görünce şimdi de mobil kahve araçları yaptık. Hedefimiz şube sayısını arttırmak. Sırada semt lokantamızla hem kaliteli hem de ucuz yemeği komşularımızla buluşturmak var.Yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacağını aktaran Köken, şunları kaydetti: "Bünyesinde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak. Hepsi aynı yerde fakat farklı binada olacak ve binalar birbirini görmeyecek şekilde tasarladık. Yeşili mahallelerimize de ulaştıracağız. Millet bahçeleri ve mahalle bahçeleriyle komşularımızın nefes alabileceği mekanlar oluşturacağız. Önümüzdeki 5 sene içerisinde kurumlarımızın ihtiyacını karşılamak için sürdürülebilir enerji yatırımlarımız devam edecek. Hedefimiz Güneş Enerjisi Santralini büyütüp geliştirerek yüzde 70'lerde olan rakamı yüzde 100'e çıkarmak."Otopark sorununun çözümü için 5 yılda 1400 araçlık otopark yapıldığını belirten Köken, Kemerburgaz, Yeşilpınar, Düğmeciler, Çırçır, İslambey, Göktürk, Alibeyköy, Rami, Defterdar ve Güzeltepe için otopark projelerinin müjdesini verdi.5 yılda kendi kendini döndüren bir yapıyı kurmak istediğini söyleyen Köken, "Cendere Lojistik Merkezi projemiz aslında sosyal konutlar için. Hedefimiz 5 yılda 1500 sosyal konutu ilçemize kazandırmak. Spor gençlerimizi bütün kötü alışkanlıklardan koruyabilmemizi sağlayan büyük bir nimet. Buradan paylaşmış olayım Eyüpspor'un stadı için projemiz hazır. Ayrıca Eyüpsultan'a Su Sporları Merkezi, Alibeyköy Osmanlı Park ve Göktürk'e spor salonu, Nişancı ve Defterdar'a da spor sahası yapacağız" diye konuştu.5 mahallede meydanlar inşa edileceğini de kaydeden Köken, "Artık İstanbullular 'Taksim'de buluşalım' demek yerine, Eyüpsultan'ın herhangi bir meydanında buluşacaklar" dedi.