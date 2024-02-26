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Giriş Tarihi: 26.2.2024 22:34

DMM'den "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını bildirdi.

AA
DMM’den kredi kartına taksit kaldırıldı iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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DMM'den "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama
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