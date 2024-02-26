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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Erdoğan’a ilk yaş günü tebriği ‘gardaş’ tan: Yaşamınız vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneği

Erdoğan’a ilk yaş günü tebriği ‘gardaş’ tan: Yaşamınız vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneği
Bugün, 26 Şubat 1954 doğumlu Başkan Erdoğan'ın 70'inci doğum günü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'a yaş günü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi: Yaşamınız, vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneğidir. Siz, kardeş Türkiye'nin refahı, bugünkü gelişmesi ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için özveriyle çalışan büyük şahsiyet, seçkin devlet adamısınız. Üstünüze düşen tarihi misyonu güven ve kararlılıkla yerine getirerek ileri görüşlü ve kararlı politikanızla ülkenizi dünyanın en önde gelen ve güçlü devletlerinden biri haline getirdiniz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği önemli başarı ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci yüzyılına girdi. Kardeş ülke Türkiye'nin kendisi için belirlediği tüm amaç ve hedeflere ulaşmasını, yeni başarılara ve zaferlere imza atmasını arzu ediyoruz. Siz, Azerbaycan halkının gerçek dostusunuz. Azerbaycan'a olan gönülden bağlılığınız, ülkemizin toprak bütünlüğüne sürekli desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlendirilmesinde, ittifakımızın sarsılmaz kalması uğruna eşsiz hizmetlerinizde ifade bulmuştur.
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Erdoğan’a ilk yaş günü tebriği ‘gardaş’ tan: Yaşamınız vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneği
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