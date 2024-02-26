Erdoğan’a ilk yaş günü tebriği ‘gardaş’ tan: Yaşamınız vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneği

Yaşamınız,vatana ve halka sadakatlehizmet etmeninörneğidir.Siz, kardeşTürkiye'ninrefahı,bugünkügelişmesiveuluslararası arenada hak ettiği yerialması için özveriyle çalışan büyükşahsiyet, seçkin devlet adamısınız.Üstünüze düşen tarihi misyonugüven ve kararlılıkla yerine getirerekileri görüşlü ve kararlı politikanızlaülkenizi dünyanın en öndegelen ve güçlü devletlerinden birihaline getirdiniz. Türkiye'nin son20 yılda elde ettiği önemli başarıve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır.Türkiye CumhuriyetiErdoğan'ın bilge liderliğinde ikinciyüzyılına girdi. Kardeş ülkeTürkiye'nin kendisi için belirlediğitüm amaç ve hedeflereulaşmasını, yeni başarılara vezaferlere imza atmasını arzuediyoruz. Siz, Azerbaycanhalkının gerçek dostusunuz.Azerbaycan'a olangönülden bağlılığınız,ülkemizin toprakbütünlüğünesüreklidesteğinizde, Azerbaycan-Türkiyekardeşliğinin güçlendirilmesinde,ittifakımızın sarsılmaz kalmasıuğruna eşsiz hizmetlerinizdeifade bulmuştur.