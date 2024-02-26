Erdoğan’a ilk yaş günü tebriği ‘gardaş’ tan: Yaşamınız vatana ve halka sadakatle hizmet etmenin örneği

Bugün, 26 Şubat 1954 doğumlu Başkan Erdoğan'ın 70'inci doğum günü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'a yaş günü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi:
Yaşamınız,
vatana ve halka sadakatle
hizmet etmenin
örneğidir.
Siz, kardeş
Türkiye'nin
refahı,
bugünkü
gelişmesi
ve
uluslararası arenada hak ettiği yeri
alması için özveriyle çalışan büyük
şahsiyet, seçkin devlet adamısınız.
Üstünüze düşen tarihi misyonu
güven ve kararlılıkla yerine getirerek
ileri görüşlü ve kararlı politikanızla
ülkenizi dünyanın en önde
gelen ve güçlü devletlerinden biri
haline getirdiniz. Türkiye'nin son
20 yılda elde ettiği önemli başarı
ve kazanımlar, sizin adınızla bağlantılıdır.
Türkiye Cumhuriyeti
Erdoğan'ın bilge liderliğinde ikinci
yüzyılına girdi. Kardeş ülke
Türkiye'nin kendisi için belirlediği
tüm amaç ve hedeflere
ulaşmasını, yeni başarılara ve
zaferlere imza atmasını arzu
ediyoruz. Siz, Azerbaycan
halkının gerçek dostusunuz.
Azerbaycan'a olan
gönülden bağlılığınız,
ülkemizin toprak
bütünlüğüne
sürekli
desteğinizde, Azerbaycan-Türkiye
kardeşliğinin güçlendirilmesinde,
ittifakımızın sarsılmaz kalması
uğruna eşsiz hizmetlerinizde
ifade bulmuştur.