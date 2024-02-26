Kontrolden çıkan sürücü durağa daldı 4 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durakta bekleyen yaşlı adama çarptı. Duramayan otomobil, boş durumdaki bir büfeye çarptıktan sonra Şile Otoyolu'na devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiyle otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebeple Şile Otoyolu yan yol Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan durağa daldı. Burada durakta bekleyen yaşlı bir kişi otomobilin altında kaldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Duramayan otomobil, boşaltılmış olan bir büfeye çarptıktan sonra ters dönerek Şile Otoyolu'na devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.