Öntürk: 10 yıldır Hatay’ı hizmetten mahrum bıraktılar

15 ilçede tam destek ile yoluna emin adımlarla devam eden Cumhur İttifakı HBB Başkan Adayı Öntürk, Antakya'ya bağlı Serinyol, Karaali, Saraykent, Kocaabdi Mahalleleri'nde ziyaretlerde bulundu. Hatay için yapılacak çok iş, gidilecek çok yolları olduğunu kaydeden Öntürk, 10 yıldır mevcut HBB yönetiminin Hatay'a çivi dahi çakmadığını söyledi. Merkezi yönetimin hizmetlerine paralel olarak şehri alt ve üstyapı yatırımlarıyla kalkındıracaklarını ifade eden Öntürk; "Hatay'ımızın imarı ve ihyası için yapacağımız tüm işler hemşehrilerimizle kurduğumuz gönül köprülerimiz kadar sağlam olacak. Bahane değil çözüm üreten gerçek belediyecilik düsturumuzla hizmete talibiz. Lütfen bizi rakip adaylarla milletimiz karşılaştırsın. Bir yanda verdiği sözlerin hiçbirini tutamayan, her ziyarette protesto edilenler, bir yanda 60 günde Defne'ye hastane, Hatay'a binlerce konut yapanlar var. Biz verdiğimiz sözde duranlarız. Hatay'a söz veriyoruz. Bu şehri 5 yılda ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bizi 31 Mart'ta desteklesinler" ifadelerini kullandı.

Öntürk, tüm vatandaşlardan Antakya Belediye Başkanlığı seçiminde İbrahim Naci Yapar'a, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kendisine destek vermelerini istedi.