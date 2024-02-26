Sandıkları gümbür gümbür patlatmalıyız

ençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün tanıtım programına katılarak, Düzce'de yapılacak çalışmaları anlattı. Bakan Bak, seçimlerde de AK Parti'ye tam destek istedi. Düzce için hayata geçirilecek çalışmaları anlatan Bakan Bak, "Kiremitocağı Mahallesinde bulunan gençlik merkezimizin yanındaki 5 dönümlük araziye çok amaçlı spor salonu yapacağız. Hemen yanına futbol sahası yapıyoruz. Çocuklarımız bizden okçuluk salonu istediler. O bölgeye birde okçuluk salonu yapıyoruz. Taşocağının olduğu yerde atletizm pisti yapacağız. Akçakoca'ya 350-400 kişi kapasiteli yurt yapacağız.Kaynaşlı'ya gençlik merkezi, Çilimli'ye bir gençlik merkezi, Yığılca'ya bir adet kapalı halı saha, Düzce'de 2 okul bahçesine cep spor salonu, Merkez ve köylerde 3 tesis, halı saha ve potalar derken Faruk Özlü ile beraber Kiremitocağı Mahallesinde bir spor vadisi yapılacak. Bizde destek vereceğiz. Amatör spor kulüplerimiz için sahalar yapacağız. Bizden istedikleri her şeye tamam dedik. Başlıyoruz yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza destek istiyoruz. Çok çalışmamız lazım. Özellikle de 31 Mart'ta Düzce'de sandıkları gümbür gümbür patlatmamız lazım. Bunun için kapı kapı çalışmamız lazım. Herkese dokunmamız lazım" şeklinde konuştu. Öncelikli hedeflerinin bağımlılıkla mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Her yerde söylüyorum tekrar söyleyeyim. Anne ve babalar sözüm size. Bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Alkol, içki ve uyuşturucudan uzak tutmak için çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Yüzme havuzlarımıza getirin, spor salonlarımıza getirin" ifadelerini kullandı. İHA