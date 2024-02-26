Turgut Altınok başkent için projelerini açıkladı: 20 bin aileye konut yardımı

umhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim beyannamesini duyurdu.2000 yeni elektrikli otobüs alınacak. Ankara 75 yeni kavşağa ihtiyaç duyuyor. Havalimanı metrosunun ihalesini hemen yapılacak.Kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Dar gelirli 20 bin vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak.Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanınacak. 20 bin üniversite öğrencisine 1500 TL karşılıksız burs verilecek. 10.000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak. Üniversitelerde ücretsiz çay, kahve, çorba, sandviç ikramı yapılacak.Öğrencileri ücretsiz sıcak anne yemeği ikram edilecek. Aylık bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. 10 bin öğrenciye kira yardımı verilecek. 50 bin öğrencinin kartların uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatırılacak.Emeklilere her ay 5000 TL yardım yapılacak. İlk ödeme 15 Nisan'da. 2500 lira market desteği olacak. Vatandaşlarımıza kış aylarında 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği sağlanacak.Muhtarlara giderleri için her ay 1500 lira verilecek.Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa ederek, engelli vatandaşların araçları ücretsiz tamir edilecek. Ayrıca, engellilere yönelik terapi merkezleri ve oyun evleri kurulacak.Köyler kalkındırılacak. Suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa düşürülecek. Böylece, tarım yapan köylüler su faturası yükünden kurtulacak. Köylerde su aboneliği için para alınmayacak.Organize sanayi bölgelerinin sayılarını arttıracak.Üreticiye 500 litre mazot desteği verilecek.Öğrencileri süt ikram edilecek.Barınaklar ile sokak hayvanları sorunu çözülecek.