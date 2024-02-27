100. yıla yakışan 100 yeni proje

5 yıllık belediye başkanlığı döneminde Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarına el atarak çözüme kavuşturan ve her alanda yaptığı projeler ile şehri değiştiren Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeleri tanıttı. Dr, Özlü üzerinde uzun süredir çalıştığı ve içerisinde altyapıdan üst yapıya, turizmden tarıma, sanayiden spora birçok alanda hazırlanan ve kadınlardan çocuklara, öğrencilerden yaşlılara kadar her kesime hitap edecek 100 projesini videolarla tanıttı. Özlü, AK Parti belediyeciliğinin artık bir marka olduğunu söyledi. Toplantıda ilçe belediye başkan, belediye ve il genel meclis adayları adayları da tanıtıldı. İHA