Ayaydın: Büyükşehir’in turizm planı yok

Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum başta olmak üzere Muğla genelindeki turizm tesislerinin yatırımcı ve işletmecilerine seslenen AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, turizm master planı olmayan bir Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ayaydın, "Şimdi turizm planlarını yapmak Turizm Bakanlığı'nın işi değil mi diye soranlar olabilir. Hayır öyle değil. Plan yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na siz planları sunmazsanız bu bakanlıkların yapabileceği bir şey yoktur. Bütüncül planları yapmak Belediye'nin işidir. Şehrin potansiyelini en iyi yerel bilir. Altyapıdan üstyapıdan sorumlu olan belediyelerdir. Meydanlar nerede olacak, rekreasyon alanları nereye yerleştirilecek, sosyal tesisler nerede konumlanacak. Tüm bunları yerel yönetimler bilir. Bütüncül imar planları Belediye'nin görevidir. Ancak ne bir imar planı var ne de bir master plan. Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye Türkiye'nin göz bebeği cennet turizm merkezlerimiz ama planları yok" diye konuştu.

Artık Muğlalıların aynı yanlışı yaparak farklı bir sonuç beklememesi gerektiğinin altını çizen Ayaydın, "Uzun yıllardır bu şehri yönetenlerin sorumluluklarının farkında olduğunu sanmıyorum. Bu tembelliğe bu vurdumduymazlığa artık bir son vermek gerekiyor. Aynı zihniyetteki yöneticilerden farklı sonuçlar çıkarmalarını beklemek hayal" dedi.

Ayaydın şunları söyledi, "Turizm bölgeleri başta olmak üzere yeni bir heyecana yeni bir motivasyona ihtiyacımız var. Bu böyle sürdürülemez. Yereldeki kaynakları doğru kullanmak suretiyle 5 yılın sonunda turizmi yeniden ayaklandıracağız. Bizi bir deneyin, çünkü taşın altına elimizi koymaya geliyoruz. İnanın bu görevi kabul etmemin tek nedeni aynı sorunları yaşıyor olmam. Bozuk yollardan geçiyorum, altyapısızlıkları, derelere akan kanalizasyonları görüyorum. Denizlerimizin gün geçtikçe girilemez, yüzülemez noktaya evrildiğini görüyorum. Evime tankerle su taşıdım. İnanın yaşadığımız sorunların büyük bölümü de Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hizmetleri yapmamasından kaynaklanıyor. Dünyanın en güzel cennet köşelerinde imar planları yok. Her önüne gelen gecekondu gibi ev dikiyor. Altyapı çökmüş. Turgutreis ile Gümüşlük arasında bir altyapı çalışması yaptılar, o da 2 yıl sürdü ve tüm tesisleri perişan ettiler. Biz gelir gelmez tüm altyapıyı elden geçireceğiz ancak bunu planlı yapacağız. Muğla'da turizmi 12 aya yayacağız. Tarihi ve kültürel varlıklarımızın gücünü devreye sokacağız. Başta yeni Bodrum Stadı olmak üzere bu alanda da hıza modern tesisler inşa ederek, takımların devre arası kamplarını Muğla'da yapmalarını sağlayacağız. Turizm sektörümüz için de bir pazarlamacı gibi çalışacağım'

Bakanlık yaptı MUSKİ hala bağlayacak

Rakiplerinin sürekli Ankara tarafından önlerinin kesildiğinden ve bu yüzden iş yapamadıklarından şikayet ettiğini kaydeden Ayaydın 'Soruyorum bugüne kadar hangi projeyi hazırlayıp Ankara'ya sundular da destek olunmadı. Mazeret üretmek kolay. Bakın Turizm Bakanlığı'ndan istedikleri bir altyapı hizmeti oldu. Bakanlık yaptı. Peki yaptı da ne oldu. MUSKİ'nin gerçekleştirmesi gereken bağlantı çalışmaları vardı ancak MUSKİ bunu kuramadığı için hala devreye sokamadılar. Bu kadar da hızlı çalışıyorlar' diyerek sözlerini tamamladı.