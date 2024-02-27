Başkan adayı Kırkpınar, Bayraklı’yı modern bir kente dönüştürecek projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Kırkpınar hemşehri derneklerini ziyaret ederek, talepleri dinledi. Kırkpınar, imar sorunlarından dert yanan Bayraklı sakinlerine, "Belediye tarafından yapılan imar planları uygulanabilir, gerçek planlar değil. 18 uygulaması yürürlüğe girdi ve tüm mahallelerimizde yüzlerce kişiyi birbirlerine bağladılar. Planlar dışarıdan ısmarlama yaptırıldı onu da biliyoruz. Gerçek, uygulanabilir, parsel bazlı imar planlarını biz yürürlüğe koyacağız." dedi.





"PARSEL BAZLI İMAR PLANLARI YAPACAĞIZ"

Dernek üyeleri Bayraklı'nın yolları, taziye evleri ve imar sorunlarının çözümüne yönelik talepte bulundu. Bayraklı Belediye Başkan adayı Kırkpınar, imar sorunlarını da, yollardaki çukurları da Bayraklı'nın gündeminden çıkartacağını kaydederek, "İmar sorunlarının farkındayız. Zaten belediye tarafından yapılan imar planları uygulanabilir, gerçek planlar değil. Planlar dışarıdan ısmarlama yaptırıldı onu da biliyoruz. Gerçek, uygulanabilir, parsel bazlı imar planlarını biz yürürlüğe koyacağız." dedi.





"BAYRAKLI BELEDİYESİ GARANTÖR OLACAK"

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kırkpınar, Bayraklı'daki tüm vatandaşların depreme dayanıklı, sağlam evlerde yaşaması için Belediyenin tüm imkanlarını devreye sokacağını, bununla da yetinmeyerek Ankara'da çözülmesi gereken konular varsa Ankara'nın yollarını aşındıracağını belirterek, "Vatandaşımızla müteahhidi karşı karşıya getirmeyeceğiz. Bayraklı Belediyesi tüm aşamalarda işin garantörü olacak. Bayraklı Belediyesi garantörlüğünde, yerinde yaşam anlayışımızla kuracağı finansal modelle tüm hane sahiplerinin kabul ettiği, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan gönül rızası ile yerinde bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Başta dar gelirli vatandaşlarımıza olmak üzere sosyal konutlar üreteceğiz." diye konuştu.







"TAZİYE EVLERİNİ YAPACAĞIZ"

Derneklerden gelen taziye evi talepleriyle ilgili Kırkpınar, "Taziye evlerini yapacağız. Yakınını kaybeden vatandaşlar yer de, yemek de düşünmek zorunda kalmayacak. Biz belediye olarak iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda olacağız." açıklamasında bulundu.