Tunceli Belediyesi personelinin ölümüyle ilgili acı gerçek: Raporu olmasına rağmen...

Tunceli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Zülfü Çelikdemir, 12 Ocak 2024 günü merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde çöp toplama aracından düşerek beyin kanaması geçirmişti. Tunceli ve Elazığ'da yaklaşık 40 gün yoğun bakımda kalan Çelikdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Çelikdemir'in tedavi süreci boyunca sessizliğe bürünen Tunceli Belediyesi, ölümünün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Belediye açıklamasında Çelikdemir'in Çölyak hastası olduğu kabul edilirken, ağır ve tehlikeli işlerde çalışamayacağına dair bir ibare olmadığı ifade edildi. Çelikdemir'in engellilik raporunun geçerlilik süresinin 2023 yılının 7. ayında dolduğunun belirtildiği açıklamada raporun yenilenmediğine vurgu yapıldı.

RAPORLAR, BELEDİYEYİ YALANLIYOR

Çelikdemir Ailesi'nin basınla paylaştığı raporlar, belediyenin açıklamasını yalanlar nitelikte. Zülfü Çelikdemir'in 03 Aralık 2014 yılında Tunceli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda Çölyak hastalığı bulunan kişinin engellilik oranı yüzde 51 olarak gösterilirken raporun geçerlilik süresi ise "geçersiz" olarak not düşülmüş. Yine 102021 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi Hasta Çıkış Özeti (Epikriz)'de de "Hastanın Çölyak hastalığı mevcut olup Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroentereloji Kliniği takiplidir. Çölyak hastalığı bağışıklık sorunu yaratabileceğinden, hijyenik işlerde çalışması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi önerilir" ibaresi yer alıyor.

Zülfü Çelikdemir'in belirli aralıklarla belediye yönetiminden iş değişikliği talebinde bulunduğunu ifade eden ailesi, 2020, 2021 ve 2023 tarihinde verdiği dilekçelerin sayı numaralarını da basınla paylaştı.

Çelikdemir'in birikmiş izinlerini kullanmak için defalarca belediyeye başvuruda bulunduğunu kaydeden ailesi, bu dilekçelerin iş yoğunluğu gerekçesiyle red edildiğini belirterek yapılan açıklamanın gerçeklikle ilgisi olmadığını ve tamamen çarpıtmadan ibaret olduğunu vurguladı. Öte yandan Zülfü Çelikdemir'in ölümüne ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.