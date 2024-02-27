“Çalışan annelerimizin artık gözü arkada kalmayacak”

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gece gündüz demeden belediye meclis üyeleri ile birlikte sahada tam gaz çalışmalarına devam eden Durak, her an sizin de karşınıza çıkabilir.

Bolu'da sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak adına hız kesmeden yoluna devam eden MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak bugün resmi kurumları ziyaret etti. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürlüğü ve Bolu 13.Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Durak, kurum çalışanlarından destek istedi.

Durak kurum ziyaretleri sırasında özellikle çalışan anneler için bir de müjde verdi. Bolu Belediyesi olarak kreş ve gündüz bakım evi yapacaklarını vurgulayan Durak "Çalışan annelerimizin artık 'çocuğumu kime emanet edeceğim endişesi' olmayacak. İş hayatında yer alan annelerimizin gözü arkada kalmayacak ve rahatlıkla işlerine gidebilecekler. Çünkü çocuklarını rahatlıkla emanet edebilecekleri, kreş ve gündüz bakım evi projemizi hayata geçireceğiz" dedi.