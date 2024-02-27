CHP’li aday AK Parti’ye katıldı

1 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak daha sonra CHP Genel Merkezince Darıca'dan Yakup Törk'ün Dilovası'ndan aday gösterilmesi sonrası tepki göstererek CHP'den istifa ettiğini açıklayan Fethi Aras önceki gün Dizbaz, Sarıbuğa, Başboğa ve Erdem aileleriyle birlikte AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelerek AK Parti'ye katıldıklarını açıkladı. AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Fethi Aras ve beraberine AK Parti rozetleri takıldı. Ömeroğlu "Partimize gösterilen bu ilgi alaka 31 Marttaki zaferin habercisidir" dedi.