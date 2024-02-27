Eşini öldürüp intihar etti! Öldürülen kadının son paylaşımına SABAH ulaştı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi Taşyatak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Rıza Aslan iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen eşi 28 yaşındaki Hatun Aslan ile konuşmak için kayınpederinin evine geldi.

Evde konuşmaya başlayan çiftin tartışması bir anda büyüdü. Tansiyonun yükseldiği o anlarda Ali Rıza Aslan silahla eşi Hatun Aslan'ı vurarak öldürdü.

Eşini öldüren Ali Rıza Aslan daha sonra silahla intihar etti. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Aslan'ın öldürülmeden saatler önce soysal medya hesabından son olarak, "Takdiri İlahi" paylaşım yaptığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya el koyarken, olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.