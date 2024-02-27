İBB Başkan adayı Murat Kurum: Metro ağını iki katına çıkaracağız

Kurum, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, Karadeniz Sivil Toplum Birliğinin Dünya STK'lar Günü programında yaptığı konuşmada, Karadeniz'in 22 yıldır her zaman yanlarında durduğunu söyledi.

Karadeniz'in her bir ili ve ilçesinde hikayesi bulunan bir kişi olduğunu belirten Kurum, şu anda tüm birikim, tecrübe ve liyakatli kadrolarıyla ''Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul'' dediklerini ifade etti.

İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak için salondakilerle birlikte mücadele vermek istediklerini dile getiren Kurum, "31 Mart yaklaşıyor. Bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un lokomotif bir şehir olup olmamasının kararının verileceği bir seçimdir. Bu seçim, İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılıp yapılmayacağının kararının verileceği bir seçimdir." diye konuştu.