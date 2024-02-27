İsrafların hesabını soracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün Büyükçekmece'deydi. Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Kurum, projelerini anlattı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum şöyle konuştu:5 yıldır İSKİ'yi siz yönettiniz. Neden Büyükçekmece'nin altyapı sorunlarını gidermediniz? İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki, şu anda bu devasa kurum borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır.Büyükçekmece'de eski ve riskli yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün? İstanbul'u basamak olarak gördün, emellerin uğruna göz ardı ettin. İnşallah 31 Mart'ta büyük bir zafer yakalayacağız, ardından da bunların yaptığı israfların hesabını bir bir soracağız. İstanbulspor Kulübü'nü de ziyaret eden Murat Kurum, "İstanbul, Avrupa şampiyonalarının yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği sporun baş şehri olacak" dedi.