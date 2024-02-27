Lahey’de sunum yapan Türkiye’den dünyaya çağrı: İsrail hesap vermeli

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yapılan duruşma dün tamamlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız da dün UAD'de sunum yaptı. Yıldız, onlarca yıldır Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizlikler ve çifte standartlar devam ettiği takdirde tepkilerin katlanarak artacağına işaret etti ve "İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı" dedi. Türkiye'nin, sivillere yönelik saldırıları güçlü ve açık bir şekilde kınadığını dile getiren Yıldız, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 2.3 milyon kişinin elektrik, su, gıda, ilaç yokluğunda yaşam mücadelesi verdiğini anımsattı.Kurallara dayalı bir sistemin zorunluluk olduğunu belirten Yıldız, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını hatırlatarak, "Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesini istemektedir" dedi. Yıldız, Türkiye'nin iki devletli çözümün sağlanmasını önemsediğini vurguladı.